瑋瑜姊姊與HAPPY熊主持民視兒童節目《快樂故事屋》，萬聖節造訪基隆長庚醫院舉辦「萬聖-不搗蛋」主題趴活動，與小寶貝們一起同樂。瑋瑜表示：「萬聖節是小孩發揮創意裝扮後，去家家戶戶討糖果與上街遊行的熱鬧節日，但在醫院裡有一群小寶貝正與病魔對抗，無法像其他孩子一樣在這特別的節日上街搗蛋，參加討糖活動。」所以特別到基隆長庚院區，扮成南瓜姊姊與HAPPY逗孩子開心。

活動一開始，基隆長庚醫院的副院長便以科學小飛俠「鐵雄」帥氣出場，平時孩子眼中嚴肅的「醫生阿伯」居然一起變裝，小朋友看到超開心。緊接著胡迪牛仔、吸血鬼、女巫等角色紛紛由醫護、社工等人扮演，小朋友們看了笑聲不斷，徹底顛覆平常對醫護人員嚴肅的形象，瑋瑜驚呼：「感謝基隆長庚醫院的醫護人員，平常要專業的醫治病人，在節慶還會脫下白袍裝扮逗孩子開心，真是醫者父母心，從心治療。」

瑋瑜與醫護人員、社工萬聖節給病童驚喜。（民視提供）

其中扮成吸血鬼的蔡明翰醫師，更是一早來變裝逗孩子開心後，再匆匆趕去診間看診，讓瑋瑜被醫師及護理師們的熱誠深深感動，為了這場活動瑋瑜也提前烤製餅乾，「我們逐間到病房探視住院的小寶貝們，希望小朋友在病痛對抗期間仍然可以感受歡樂氣氛，手工特製的餅乾減糖又減油，希望小朋友也能健康享受甜點。」生完小孩回歸主持的她，當了媽媽坦言更愛看到孩子的笑顏，也希望自己能把歡樂帶給這群小勇士們。

(中時 )