選戰衝刺階段，文化大學新聞系主任胡幼偉說，朋友問他還有什麼錦囊妙計，可以讓韓國瑜勝選？他的答案是本周末就會拿出決勝策略，提報給韓參，讓韓黑和罵他或嫌他是草包的人，棄械投降、心服口服，接受韓的「總統味」。

胡幼偉說，他的獻策是不是朋友口中的「錦囊妙計」，他不敢說；韓能不能接受，其他人願不願意配合，也還不知道；但已到關鍵時刻，該他出手，當然會拿點壓箱底的絕活出來，盡力就是了。不過，細節必須保密，這是一定要的。

胡幼偉表示，走到今天，韓民氣旺盛，大受基層庶民歡迎，這方面已經穩固了。傾聽之旅要怎麼做，韓接受了他的建議，做出來，效果很好。最後階段，他要幫韓做出來的效果，就是讓大家明顯感覺，韓已做好準備，夠資格領導中華民國大步前行。

他要幫韓把「總統味道」完全展現出來；展現到多數選民對韓的「總統味」已毫無疑慮的地步；展現到所有韓黑和罵他或嫌他是草包的人，棄械投降、心服口服的地步。

胡幼偉甚至說，感謝上帝，讓他在最後關鍵時段，能想到甚至藍營中所有人都沒想到的決勝策略，讓他在這個周末，好好把這套策略化成精準的文字，提報上去，讓韓參考吧！

(中時 )