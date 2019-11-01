為了讓美國防預算得以在國會休會前過關，參院軍委會主席荷菲提出精簡版國防授權法（NDAA）作為備案，但在精簡版中，連同台灣部分，與外國相關規範幾乎全數刪除，僅保留近期局勢緊張的中東部分。荷菲提在聲明中表示，為確保重要國防計畫得以進行，因此提出精簡版、無政治限制的NDAA，以促進最後版本盡快通過。

參議院於6月27日通過參院版本的2020財政年度國防授權法，眾議院則在7月12日通過眾院版本。隨後參眾兩院針對最後共同版本展開協商，但至今仍未能達成共識。據中央社報導，美國會即將在12月中旬休會，殷荷菲（Jim Inhofe）擔憂NDAA無法在會期結束前通過，故日前提出精簡版2020財政年度NDAA。

不過，僅67頁的精簡版NDAA中，包括台灣在內的其他國家與地區軍事合作與往來，只要是涉及外國軍事部分，在殷荷菲精簡版NDAA中幾乎全數刪除，僅保留近來情勢緊張的中東地區部分。

殷荷菲在參議院上表示，精簡版NADD更為單純，他提供了主管機關必要的軍事行動、服役人員與其家屬保障措施，並授權必要的軍事建設與採購案。他強調，儘管參眾兩院的協商仍在進行，但隨著預算通過截止日期逼近，為確保重要國防計畫得以進行，因此提出精簡版、無政治限制的NDAA，以維持美國重要的國家安全。

知情人士表示，殷荷菲的版本只是備案，一則可能是因為美國國會目前仍有包括彈劾總統川普在內的多項議題需要時間討論，另方面也不排除殷荷菲是策略提案，希望給參眾兩院壓力，促成最後版本盡快通過。

參眾兩院先前通過的NDAA草案中均明文提出，美國應持續透過對外軍售（FMS）、直接商售（DCS）及產業合作持續對台軍售，協助台灣發展維持足夠自我防衛能力，以支持台灣發展「不對稱」國防戰略。美國也應確保適時回應台灣提出的軍購需求，改善對台軍售的可預測性。

(中時電子報)