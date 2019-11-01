被視為日本國寶，也是唯一一位的傳統禪宗繪畫〈頂相畫〉大師西村俊廣日前來台開個展，日前遺失隨身攜帶的翻譯機，心急前往士林分局後港派出所求助，員警熱心陪同下，奇蹟似的找回，西村夫婦高興之餘，除了大讚台灣警方效率外，也力邀員警前往觀賞他的畫展。

據了解，一對日籍夫婦在傍晚神色慌張跑進後港派出所，以日語對著值班員警比手畫腳，值班員警見狀立即協請擔服15時至18時勤區訪查及備勤勤務精通日文警員吳桀睿、黃健瑋協助處理。

吳等2員見日籍夫婦神色緊張先行以流利日文安撫情緒，再仔細詢問原由，經了解，該日籍先生為日本唯一頂相畫家西村俊廣(下稱西村夫婦)，甫來臺開設個人畫展，卻在昨日開展前弄丟重要翻譯機，心急如焚之下到派出所尋求協助。

西村俊廣被視為為日本國寶畫師，也是日本目前唯一的一位禪畫與日本畫大師，在日本藝術界地位相當崇高。所謂「頂相」是指大約在八百年前跟禪一起傳到日本的彩繪文化，雖然色彩、圖案都己日本化了，但是西村俊廣的畫作幾乎都用古時候的材料和技術，並以同樣技法畫出禪寺中祝賀新年的吉祥掛飾佛像畫。

2名員警得知上情後，詳細詢問可能遺失地點，協助調閱監視器過濾、比對夫婦搭乘之計程車，並以電話詢問去過百貨公司、餐廳，惟計程車司機及店家均表示無拾獲翻譯機，西村夫婦頓時難掩失落之情。

後事2名員警提醒西村夫婦有無可能遺留飯店，經西村夫婦仔細回想才想起昨日晚間有飲酒，回飯店途中在計程車上尚有使用翻譯機，隨即返回住宿飯店再次尋找，果然在房間內找到翻譯機，西村夫婦驚喜之下，隔日特別攜帶畫展邀請函親自至後港派出所感謝員警協助查詢及提醒，對於士林分局警方為民服務的熱情極度感激。

(中時電子報)