國道3號北上188.3公里、和美至龍井路段，1日凌晨發生疑似轎車追撞拖板車車禍，因轎車車頭卡在拖板車下方，引擎當場起火燃燒，瞬間燒成一團火球、轎車嚴重燒毀；警消到場滅火後，發現轎車內39歲陳姓駕駛因卡在駕駛座未及時逃出，被活活燒死，詳細事故發生原因，正由國道七隊調查當中。
彰化縣消防局指出，凌晨12點39分許接獲報案，指事故路段車禍造成火燒車，立即出動趕往搶救，到場時發現轎車已陷入火海全面燃燒，直到凌晨1時12分將火勢撲滅後，發現1名男子受困駕駛座身亡。
警方在事故發生後，迅速封鎖現場，拖板車司機向警方表示，自己當時行駛在外側車道，突然碰一聲，被後方疾駛而來的轎車追撞，他也不清楚是什麼狀況；但拖板車右後輪隨即起火、轎車燒起來，他急忙將車停在路肩，下車查看發現轎車車頭卡住，一度試圖想幫忙搶救，將轎車內駕駛拖出來，但因火勢迅速蔓延、火燒得太大，沒有成功。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。