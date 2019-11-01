轎車幾乎被燒成廢鐵。（國道警七大隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣消防局人員獲報趕到現場搶救。（國道警七大隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

由於火勢太大，轎車駕駛39歲陳男來不及逃生，命喪火海。（國道警七大隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

國道三號和美龍井路段凌晨發生火燒車，追撞前方拖板車的一輛轎車當場燒成一團火球，駕駛未及逃生遭活活燒死。（國道警七大隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

國道3號北上188.3公里、和美至龍井路段，1日凌晨發生疑似轎車追撞拖板車車禍，因轎車車頭卡在拖板車下方，引擎當場起火燃燒，瞬間燒成一團火球、轎車嚴重燒毀；警消到場滅火後，發現轎車內39歲陳姓駕駛因卡在駕駛座未及時逃出，被活活燒死，詳細事故發生原因，正由國道七隊調查當中。

彰化縣消防局指出，凌晨12點39分許接獲報案，指事故路段車禍造成火燒車，立即出動趕往搶救，到場時發現轎車已陷入火海全面燃燒，直到凌晨1時12分將火勢撲滅後，發現1名男子受困駕駛座身亡。

警方在事故發生後，迅速封鎖現場，拖板車司機向警方表示，自己當時行駛在外側車道，突然碰一聲，被後方疾駛而來的轎車追撞，他也不清楚是什麼狀況；但拖板車右後輪隨即起火、轎車燒起來，他急忙將車停在路肩，下車查看發現轎車車頭卡住，一度試圖想幫忙搶救，將轎車內駕駛拖出來，但因火勢迅速蔓延、火燒得太大，沒有成功。

(中時 )