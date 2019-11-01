民以食為天，人類的生活總是離不開「吃」，動物也不例外！在北市動物園內，每天固定的餵食時間，通常都是動物們最熱衷等待及參與的活動之一。當保育員送上美味的餐點時，只要吆喝一聲，大家就會自動自發的靠上前來，這期間正是觀察動物個體互動或是群體社交行為的好時機唷！ 如可愛的台灣獼猴，如果是香蕉、吐司和水煮蛋就猛搶，但如是甜度低的蕃茄還會故意接不到！

只要仔細觀察，或許就能窺見企鵝們比較愛吃哪一種魚？（台北市立動物園提供）

最受大小朋友喜愛的國王企鵝和黑腳企鵝，保育員分別會在上午10：30與10：45，以及下午15：30與15：45，提著一桶桶的鮮魚進入活動場內餵食，只要仔細觀察，或許就能窺見企鵝們比較愛吃哪一種魚？

柵欄一打開，河馬群立刻衝上前大快朵頤。（台北市立動物園提供）

來到非洲動物區河馬的戶外活動場，只看到偶爾露出水面上的河馬鼻孔和眼睛嗎？下次不妨在上午10：00–10：30之間造訪河馬的家，如果遇到保育員正在擺放食物，可千萬別急著走開，因為只需要稍待一會兒，就能見識到河馬群衝上岸大快朵頤的精采畫面！

近距離欣賞歐亞水獺一次次在水中穿梭、追逐魚群的矯健身影，感覺特別療癒呢！（台北市立動物園提供）

就近到台灣動物區及兒童動物區，只要時間對了，也是大有展獲！像是每天上午10：00-10：30及下午14：30-15：00之間，歐亞水獺的保育員都會將一隻隻活跳跳的泥鰍和朱文錦，裝進特製的浮球中，再放入歐亞水獺的水池裡，察覺到聲響的歐亞水獺家族，通常等不及保育員走遠，就俐落的下水開始捕魚，近距離欣賞牠們一次次在水中穿梭、追逐魚群的矯健身影，感覺似乎特別療癒！

精明的獼猴們會趁著保育員在打掃內欄舍的期間，輪流到門口的隔欄偷窺保育員的一舉一動。（台北市立動物園提供）

另外台灣獼猴每天兩場的餵食時間，也非常有看頭，因為精明的獼猴們會趁著保育員在打掃內欄舍的期間，輪流到門口的隔欄偷窺保育員的一舉一動，等到保育員提著食籃準備進入猴島時，大夥兒就會快速散開到用餐位置，等候保育員將食物拋投給牠們。

挑食的獼猴們會觀察保育員投過來的是什麼食物？如果是愛吃的香蕉、吐司和水煮蛋，即使距離較遠也會跳起來接，但如果是甜度較低的蕃茄和大黃瓜，就算準準的投到面前，牠們便會假裝漏接或接不到，任其落地！愛耍小心機的狡猾模樣，讓人看了真是又好氣又好笑呢！

14：30-15：00左右，照養羊駝的保育員，將會牠們最愛吃的構樹葉或桑樹葉擺放在木棧道旁的架子上。（台北市立動物園提供）

較晚入園的遊客，建議可以先到兒童動物區走走，每天14：00-14：30，保育員會在動物廚房準備動物們的餐點，約莫14：30-15：00左右，照養羊駝的保育員，將會牠們最愛吃的構樹葉或桑樹葉擺放在木棧道旁的架子上，羊駝們會湊上前來享用，距離近到讓你可以聞到動物身上特有的氣味。不過要特醒提醒大家，記得用眼睛觀察就好，切記不能用手觸摸牠們，因為非常有個性的羊駝一旦被驚擾到，可是會朝著你吐口水唷！

羊駝：你在看我嗎？（台北市立動物園提供）

(中時電子報)