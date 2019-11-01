根據《舊金山紀事報》記者利圖尼烏1日最新爆料，左手骨折的勇士明星後衛柯瑞，目前已接受完斷層掃描(CT)，卻要等到接下來跟骨科專家會晤，才會決定他是否開刀，以及可能需要多久時間復原，目前初步評估他至少缺席4到6周。

儘管還沒法確定柯瑞到底要多久才能回來，起碼4到6周的復原時間，是勇士與舊金山球迷絕對可以接受的範圍，這還是柯瑞假如開刀後的評估復原時間，如果柯瑞最後選擇不開刀，他的復原時間可以進一步縮短，也就可以更早復出。

不管柯瑞最後選擇是否開刀，都應該可以來得及趕上12月26日主場遭遇火箭的耶誕大戰，利圖尼烏接著報導，勇士官方今天不會針對柯瑞的傷情進行更新，預計將在明天確定柯瑞最終治療方案，代表明天球迷就可知道柯瑞何時回來。

面對外界對他傷勢的高度關注，柯瑞也在個人IG上面貼出自己躺在床上露出招牌笑容的照片，更在這張限時動態照片寫著，「感謝所有人給我的愛、簡訊與支持，我會早日回來！」看來就算碰上骨折，柯瑞的心情仍未受到太大影響。

(中時電子報)