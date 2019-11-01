好市多員工透露，放在店舖前面的貨品通常較貴。（資料照片 郭家崴攝）

逛美式大賣場你從哪裡開始？這決定你是否會荷包大失血，因為賣場貨物擺設都經過精心設計，目的無非就是讓消費者多掏錢。好市多員工透露，會讀價格標籤將讓你更省錢，如果你還知道深入店內，貨價更優惠等招數，將可減少失心瘋採買機率，消費沒有太大負擔。

好市多大賣場販賣品項多，想要精明消費，聽從員工指點是不二法門。美媒《商業內幕》與美國在地50位好市多員工談話，探聽出幾個他們想告訴消費者卻不能說的秘密，消費者若能掌握這幾點，下次購物就可節省時間和金錢。

會讀價格標籤更省錢

一名好市多員工提醒，「有些減價貨品根本沒減價！」學會看懂好市多的價格標籤，才是省錢關鍵。他透露，星號代表該貨品不會再進貨。售價以.97結尾的貨品已獲最大折扣，價格以.88或.00結尾的商品，通常是展示品、退貨或清倉貨，也有打折。

量裝蔬果可能不適合每個人

大賣場最吸引人之處，就是份量多又便宜，但不耐久放的量裝蔬果就要斟酌。一名好市多員工說，雖然好市多農產品在業界夙富盛名，但吃蔬菜速度不夠快，大量購買就有問題，可能三分之二的蔬菜來不及食用就會變壞。

好市多品牌的產品划算

選購好市多自有品牌「Kirkland」，可以為你省很多錢。Kirkland以創造高品質產品聞名，會使你不再留戀那些受歡迎的主流品牌。

愈深入店內，價格愈優惠

愈是深入店內，愈能找到划算的貨品，特別是在店舖的中心，稱為「中庭」。在好市多採購要訣，是從店的後面開始，然後逐步向前行，尋找優惠貨品，同時避免選購一進門放在店舖前面的貨品，這裡人流最多，所以貨價往往最高。

(中時電子報)