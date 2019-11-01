男子酒駕撞翻騎士 友人頂罪一併送辦

38歲陳姓男子10月27日下午4時許，騎機車欲返苑裡住家，行經台1線通霄灣往通霄路段，被同行的1輛自小客車從左後側撞擊，造成他腦出血，昏迷指數只剩3，情況不樂觀，陳男表哥控訴，撞人的曹姓轎車駕駛，不但酒駕，撞人的第一時間還疑似肇逃，警方隨後在肇事現場找到曹男，訊後依法送地檢署偵辦。

陳姓男子為苑裡人，27日下午4許騎乘機車，準備從通霄返回苑裡住家，由北往南行經台1線通霄灣往通霄方向時，被曹姓駕駛所駕駛的自小客車從左後側撞擊，重摔路面後失去意識，緊急送醫急救後，因腦出血嚴重，昏迷指數3，仍有生命危險。

陳男表哥在臉書貼出影片，控訴肇事駕駛酒駕還肇逃，影片中曹男駕駛自小客車與陳男機車同為由北往南行駛，曹男一路從內側車道往外側切，欲駛入中山路時，從左後方撞上直行的陳男，曹男車輛未煞車一路滑行數公尺遠，家屬認為曹有肇逃嫌疑。

附近民眾聽聞撞擊聲響，出門查看並協助報警，警方隨後在肇事地點發現渾身酒氣，年約50多歲的曹、謝2名男子，他們供稱是從朋友家喝完酒，開車準備返回市區，謝男一度想替朋友頂罪，向警方表示，自己才是駕駛，發現酒駕肇事事態嚴重後，又改口坦承車是曹男所開，曹、謝2人訊後分別依《公共危險罪》、《頂替罪》移送法辦。

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(中時 )