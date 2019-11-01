荷蘭F-35戰機

荷蘭為了迎接首架F-35A戰機入駐，特別出動消防車，在皇家呂戈登空軍基地（Leeuwarden air base）行水炮禮，但卻意外噴灑了消防泡沫，讓遠來的新戰機洗了泡泡澡。

據「戰區」（The War Zone）網10月31日報導，這架來自義大利總裝檢驗（Final Assembly and Checkout ，FACO）廠的F-35A戰機約於當地時間下午3:30抵達，在附近飛了一圈後降落呂戈登空軍基地。據說消防隊先前因為緊急搶救一架F-16「毒蛇」（Viper）戰機，使用了消防泡沫後，就忘了把它轉回來，以致噴出的不是水柱，而是泡沫。

Whoopsi. first F-35A based in the Netherlands got a foam bath by mistake 🤦 pic.twitter.com/RRAgUn7vrH — shai levy (שי לוי) (@shailevy6) October 31, 2019

荷蘭皇家空軍另有8架F-35戰機，但它們都在美國，支援測試與駕駛訓練。自2016年以來，它們曾多次飛抵荷蘭，但始終還沒永久進駐。而荷蘭前後共採購了46架F-35，其中有9架是10月才同意採購。

(中時電子報)