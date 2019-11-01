2020 總統大選連署僅剩最後一天，前副總統呂秀蓮今上午召開「弊案與政策賄選，民進黨視而不見？記者會」不過一邊一國行動黨搶先發聲明表示，兄弟爬山各自努力，互相尊重互相祝福。希望友黨黨員莫以消費傷害為台灣人背負十字架的陳總統，做為拉抬聲勢的競選手段。

一邊一國行動黨召集人楊其文指出，多數台灣人民敬重的呂前副總統，以「弊案與政策賄選，民進黨視而不見？」為題，於今早上舉行記者會。然而，於新聞採訪稿中提及《標榜清廉民主法治的民進黨，先有陳水扁貪瀆，後有蔡英文執政諸多弊案…》。

他說，本黨對此內容表示沉重的遺憾與不解。陳前總統主政八年，呂前副總統擔任完全副手，應該最為明瞭扁案是無中生有的政治迫害，審議過程充滿瑕疵，毫無程序正義。

他說，尤其，今年二月監察院通過的調查案件，陳師孟委員明白指出，扁案中途更換法官，有損陳水扁訴訟權益，要求司法院針對司法行政操縱併案，違反法定法官原則之問題檢討改進。

他表示，對於呂副總統參選總統連署，本黨曾幾次公開表示尊重與祝福，對於未來總統人選，也允許黨員自主，不加以約束。

(中時 )