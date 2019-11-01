【24Hour Challenge】Overnight inside IKEA! Alarm goes off!｜我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！｜馬克斯willdoit

藝人李興文之子李堉睿，日前夜宿IKEA，還拍攝全裸影片放上影音平台youtube，警方證實IKEA已經報案，全案依刑法235妨害風化罪、306條侵入建築物案受理，並通知李堉睿前來說明。

李堉睿化身網紅「馬克斯」，昨（31日）上傳一隻「我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！」影片，李堉睿在片中表示，他要挑戰在IKEA睡一晚，他在賣場打烊前躲在倉庫區，確認沒人後闖進家具區，他躺了每張床、踩上桌子，甚至全裸坐馬桶、作勢沖澡。

新莊分局長林武宏今表示，已於31日15時許接獲該賣場報案，全案依刑法235妨害風化罪、306條侵入建築物案受理，並通知當事人前來說明。

這不是李堉睿第一次涉嫌犯法，去年他曾在IG上秀出疑似大麻塊，還以英文介紹「THC（四氫大麻酚）」，更說他做功課、出門、睡覺都會用，事後他火速將IG關閉，但仍遭民眾向警方舉報。

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意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

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(中時電子報)