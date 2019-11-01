立委許毓仁1日舉行「尊嚴善終：決定自己的一哩路」記者會，呼籲立法院盡會期盡速通過由他領銜提案的安樂死專法「尊嚴善終法」，以正視民眾選擇臨終方式的權利及需求，讓每個人都能保有尊嚴直到生命的最後一刻，傅達仁的兒子傅俊豪亦到場表達看法。

(中時 )