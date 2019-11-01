藍委籲盡速通過「尊嚴善終法」 15:592019/11/01 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委許毓仁（左二）1日舉行「尊嚴善終：決定自己的一哩路」記者會，傅達仁的兒子傅俊豪（左）亦到場表達看法。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委許毓仁1日舉行「尊嚴善終：決定自己的一哩路」記者會，呼籲立法院盡會期盡速通過由他領銜提案的安樂死專法「尊嚴善終法」，以正視民眾選擇臨終方式的權利及需求，讓每個人都能保有尊嚴直到生命的最後一刻，傅達仁的兒子傅俊豪亦到場表達看法。 (中時 ) #尊嚴 #通過 #方式 #權利 #選擇 也許您會感興趣 推薦閱讀 中關村論壇 以科技觸摸未來 04:102019/10/28 焦點新聞 新突破！禽畜糞快速加工業者就地製有機肥 14:172019/10/28 生活 證交所董事會通過美時、和潤及惠特上市案 16:422019/10/29 財經 地上權標脫四宗 權利金達十億元 18:432019/10/29 財經 降低交通壅塞 台74線增設十九甲匝道通過 17:392019/10/30 生活 否認購蘇35 土國防長：請美歸還F35合作權利 19:522019/10/30 軍事 太陽能下種電信蘭 潮州青農工程方式管理 22:352019/10/30 生活 無本萬利買賣 潛伏消費陷阱 04:092019/10/31 話題觀察 英12月國會大選 強生民調領先 04:092019/10/31 全球財經 立委提安樂死專法 傅達仁子：盼國人重視 12:512019/11/01 政治 政治熱門新聞 倒戈？挺韓立委緊貼蘇貞昌 網友看完反讚：太聰明 - 政治 民調大勝？蔡英文這項數據令人尷尬 - 政治 看到這東西 連勝文怒轟吳敦義4字：會拖垮韓國瑜 - 政治 蔡英文要連任 呂秀蓮嗆：五大弊案說清楚 - 政治 韓國瑜定義「台灣價值」...網友竟一面倒讚爆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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