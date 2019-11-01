「學姐」疑遭性騷 黃瀞瑩：細節不再多談

柯市府爆發性騷疑雲，傳出副發言人「學姐」黃瀞瑩遭市長柯文哲愛將、市府顧問劉嘉仁性騷擾，黃1日面對外界關心一概以全案進入調查程序，細節不再多談回應，北市府副市長黃珊珊則指出，依性騷擾防治工作程序，已成立委員會調查，結果會在1個月內作出結論告知雙方當事人。

據了解，劉嘉仁在1個月前，以公事為由密集和黃瀞瑩接觸，不但多次傳訊息騷擾，甚至以公事為由將黃叫進辦公室，關門讓2人獨處，黃一度不安驚呼為何要關門，劉昨強烈否認，指談話完全是工作上的事，當時只是把門帶上，談完話很多離開顧問室。

在議會要求下，柯文哲要求全案由黃珊珊負責，黃珊珊今早表示，就性騷擾防治工作程序，已成立委員會調查，依《性騷擾防治法》盼媒體朋友、相關人員應該基於保護當事人隱私，盡量在調查期間不要再影響當事人權益。

北市勞動局長賴香伶進一步補充，相關結果1個月內在委員會調查中初步做出結論，告知雙方當事人。

黃瀞瑩今早出面說明，議會要求勞動局介入調查，全案已進入調查程序，細節不便再多做回應。面對媒體關心過程中有無不舒服或遇到劉嘉仁是否緊張等提問，黃皆以細節不再多談回應。

(中時 )