環團要求斷層、海邊不可設掩埋場汙染地下水 15:592019/11/01 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華（右三）等人1日舉行「淺山平地地下水汙染，斷層、海邊不可設掩埋場」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華等人1日舉行「淺山平地地下水汙染，斷層、海邊不可設掩埋場」記者會，指出鄰近斷層帶及海邊的掩埋場地下水汙染嚴重，要求政府正視此問題，嚴禁廢棄物亂棄山區汙染地下水，並建立平地山區之地下水背景值。 (中時 ) #地下水 #汙染 #掩埋場 #平地 #水汙染 也許您會感興趣 推薦閱讀 中火硼超標！中市府祭史上最高6000萬罰單 11:102019/10/28 生活 創史上新高！中火「硼」超標遭重罰6000萬 13:042019/10/28 生活 滲眉埤重汙染桃市府幫整治變更地目 議員質疑圖利 21:282019/10/28 生活 2億整治滲眉埤 議員憂誰埋單 04:102019/10/29 地方新聞 花蓮掩埋場 年底前加收廚餘 04:102019/10/29 地方新聞 澳洲歷來最大宗集體訴訟 環境受汙染4萬人告政府 18:432019/10/29 國際 橘色提醒！境外汙染來襲 中市府啟動應變 23:452019/10/29 生活 瑋傑廢塑膠合法回收廠 年底試燒 04:102019/10/30 投資理財 沙塵暴來襲大幅降載！中火10部機組停機5組 12:382019/10/30 生活 自來水源遭垃圾髒水污染 3地區嚴重超標 11:212019/11/01 生活 政治熱門新聞 倒戈？挺韓立委緊貼蘇貞昌 網友看完反讚：太聰明 - 政治 看到這東西 連勝文怒轟吳敦義4字：會拖垮韓國瑜 - 政治 民調大勝？蔡英文這項數據令人尷尬 - 政治 蔡英文要連任 呂秀蓮嗆：五大弊案說清楚 - 政治 韓國瑜定義「台灣價值」...網友竟一面倒讚爆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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