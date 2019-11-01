台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華等人1日舉行「淺山平地地下水汙染，斷層、海邊不可設掩埋場」記者會，指出鄰近斷層帶及海邊的掩埋場地下水汙染嚴重，要求政府正視此問題，嚴禁廢棄物亂棄山區汙染地下水，並建立平地山區之地下水背景值。

(中時 )