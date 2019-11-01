韓國瑜桃園傾聽之旅第二日首站到觀音區甘泉寺，韓辦副執行長孫大千、前臺北縣長周錫瑋都到場陪同，立法委員吳志揚說，這幾年過苦日子，受不了了，韓國瑜來甘泉寺，就像天降甘霖，讓大家喝一口甘泉，覺得希望無窮。民進黨倒行逆施，帶頭鬧事，我們一定要撥亂反正，要從老百姓角度看事情的韓國瑜，為庶民發聲。

韓國瑜說，從小拜觀音，感覺是非常神奇的，有種三合一的感覺，觀世音菩薩告訴我們，要大慈大悲聞聲救苦，我們感覺天與人是感通的，從事政治活動也要有慈悲心同理心，看到民眾所苦要聞聲救苦苦民所苦。這趟土地傾聽之旅，鄉親要把黨派色彩丟到垃圾桶，冷靜思考，3年多來臺灣人過得好嗎，未來的臺灣要何去何從。我們一生心血認真打拼，就是希望一代代活得更強壯、更美好，我們到底再追求什麼？這些苦是非常嚴肅的，4年投一次總統縣市長里長，完了政治就跟我們沒關係？錯了，不要再認為投完票就沒事。這3年半聽到痛苦辛苦聲音，還沒碰到臺灣有行業對未來充滿希望，一個行業都沒有，觀光產業變慘業、遊覽車、計程車、文創、民宿都一樣，3、4萬導遊轉業，農漁產茶葉賣不出去，軍公教警消罵聲不斷，一例一休怨聲載道，庶民經濟一蹋糊塗，大企業因中美貿易大戰惶惶不安，要跳脫過去政黨想法，好好思考臺灣何去何從。

韓國瑜說，年輕人沒有希望，人才不停外流，薪水低年輕人被困住動不了，這是曾經驕傲的臺灣嗎？我們必須要改革，鼓勵年輕大學生碩士班出國，快速國際化，要快速國際化，不能被綁死，要大力投資年輕人，只有投資年輕人才是投資未來，政府必須大步開放，不能被困死，是臺灣未來重大挑戰。2020年，用選票決定走開放、鎖國、光明、黑暗、負數、貧窮、安全、危險的路，民眾給了民進黨機會，但他們吃香喝辣，老百姓苦不堪言，要藉著這張神聖選票改變未來。

(中時 )