美國職棒28日國民對太空人世界大賽第5戰，當太空人隊強投寇爾(Gerrit Cole)7局下投球時，竟有2名辣妹在本壘板後方突然「掀衣露奶」，讓寇爾一度受到影響停止投球，儘管2人因干擾比賽遭請離球場，卻達到吸晴效果，立即獲得約新台幣385萬元贊助，不過，其中一名「奶妹」羅絲 （Julia Rose）透露，

她與另一位辣妹的驚天一露，也被罰款8萬美元(約240萬元新台幣)。

2名雪乳妹在世界大賽的「驚天一露」之後，有網友立即起底2人真實身分，原來她們是IG赫赫有名的網紅辣妹羅絲（Julia Rose）及莎莫（Lauren Summer），分別是數位雜誌《SHAGMAG》的創辦人與模特兒，根本不怕在眾人面前坦胸露乳。

據美國媒體報導，羅絲與莎莫在世界大賽「露奶」，為她們的《SHAGMAG》雜誌立即獲得12萬5000元美金（約385萬5000元新台幣）贊助。但事後除了被大聯盟處以無限期禁止進入場內觀賽之外， 羅絲還透露，她還被罰款8萬美元，惟為了喚起大眾對防治乳癌的重視，世界大賽的驚天一露挨罰，相當值得。

不過羅絲表示，她們不會就此罷休，還會「再脫」。還說：我們還會再來一次，更重要的是，請大家踴躍訂閱@shagmag。」並在一則推文中補充說：「我們從@Shagmag所得的獲利，會用來支付罹患乳癌婦女的治療費用，希望藉我們的平台幫助她們。」

羅絲還說：「我們都有被關的心理準備。不過，最後3人都躲過牢獄之災。 儘管這驚天一露讓她們遭到重罰，但還是相當值得。

(中時電子報)