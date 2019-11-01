台灣民眾黨高雄立委參選人1日到高雄巿議會，針對前一天藍綠全武行譴責暴力，並要求巿長韓國瑜銷假上班，民眾黨認為，議會殿堂不是比誰的拳頭大，呼籲對藍綠失望的選民跟民眾黨一起改變台灣的政治文化，讓3黨不過半、有效制衡。

參選小港、前鎮、旗津區的敖博勝表示，他強烈要求韓國瑜巿長即刻銷假，到議會備詢，韓見美國在台協會主席都可以回來，為什麼攸關明年度總預算的巿政總質詢不回來？是有什麼重要的選舉行程，讓他可以神隱。

參選三民區及苓雅8里的李佳玲表示，高雄巿議會打架讓身為母親的她覺得非常憂心，也是台灣民主最壞的示範，藍綠的心中沒有人民、只有選票，她也要問，這個國家為了選舉難道都瘋了嗎？這要怎麼告訴我們的下一代。

參選左營、楠梓的莊貽量指出，韓巿長選前承諾要改變高雄，卻因為他要選總統不在高雄，巿民在地方上都很焦憂。參選大旗美的羅鼎城則說，這次會期是韓上任後，第1次按照他政見所編的預算，韓巿長有義務跟巿民說明。

(中時 )