資深藝人李興文長子李堉睿從海外留學歸國後，他當起網紅、經營Youtube頻道「馬克斯WillDoIt」，而李堉睿昨卻PO出影片「我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！」，甚至還全裸玩家具，李堉睿舉動被罵翻，不過李堉睿登上媒體非首次，他去年底就曾爆發大麻風波，李興文夫婦當時則轉述兒子說法，指影片內容是假的，只是想測試大眾反應。

李興文長子李堉睿從海外留學歸國後，他當起網紅、經營Youtube頻道「馬克斯WillDoIt」。（圖／本報系資料照片）

李堉睿當時因在IG秀出玻璃罐，內容裝有疑似大麻的黃綠色塊狀物，並表示裡面就是THC（四氫大麻酚），引發熱議，李興文夫婦當時被問到此事時，他們轉述兒子說法，指出影片內容是假的，兒子只是想測試大眾反應。

李興文妻子當時也強調，她不斷地跟李堉睿溝通，提醒他不要隨便開玩笑，而如今李堉睿因潛入IKEA睡一晚，半夜開直播證明自己「玩真的」，還在家具展示區全裸坐馬桶、作勢沖澡，離譜舉動被罵翻。

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(中時電子報)