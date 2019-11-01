高雄監獄爆發疑似管理員與雜役共同不當管教受刑人致死案。一名陳姓收容人日前因身體不適昏迷緊急送往國軍醫院後不治，法醫相驗發現身上有疑似遭受私刑痕跡，懷疑死者遭不當管教，立刻改簽偵字案，昨天大舉搜索雄監，查扣相關證物並傳喚2名管理員與4名雜役雜役，今天上午遭到高雄地方法院羈押。

據了解，根據調查，陳姓死者因家暴案入監，但入監後情緒相當躁動，與同房受刑人經常發生口角，甚至不服管理，日前又與同房收容人發生衝突，事後突然嘔吐昏迷，經送往國軍高雄總醫院急救後不治。

經報請高雄地檢與法醫相驗後，法醫在死者身上發現不宜外傷痕跡，檢方死者曾非純因疾病死亡，疑似遭到外力成傷，因此檢方改列偵字案查辦，並在昨天指揮搜索雄監查扣相關證物，並傳喚戒護科李姓和劉姓管理員及4名雜役。

檢方訊問時，發現6人供詞不一且避重就輕，甚至互相推卸等情形，訊後認為涉傷害致死嫌疑重大，向法院聲請羈押。高雄地方法院上午召開羈押庭，認定6名被告犯嫌重大，且涉嫌人又有上下管理控制關係，有事實足以認定有串供、湮滅證據之虞，予以羈押禁見，並不得閱報、收看電視。

雄檢表示，陳姓受刑人死因將由高檢署法醫研究所鑑驗，報告出爐後將會對外說明。

(中時電子報)