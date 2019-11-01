著名世界文化遺產、日本沖繩縣（琉球）那霸市的首里城31日凌晨發生大火，正殿、南北兩殿等7座建築物付之一炬，起火點可能是正殿，但起火原因未明。《琉球新報》指出，首里城備有許多防災設備，但天花板卻沒有裝自動灑水系統！

首里城備有滅火器、室內消防栓、室內消防栓幫浦組合、放水槍、水幕噴水系統等防災設備，卻獨缺一般民房最普遍的自動灑水系統。那霸市消防局指出，《消防法》並沒有規定一定要裝自動灑水系統。

報導指出，日本文部科學省今年9月曾發放建議文化財設置自動灑水器系統的文件。首里城的管理者、美麗島財團首里城公園管理部首里城事業課卻表示沒有掌握到。

水幕噴水系統是設在建築物外圍或外牆、屋頂下方的防災系統，火災發生時可噴出水流，形成一層水幕保護膜，阻止火災延燒的防災設備，首里城內設了74個，但這次有沒有啟動並不清楚。此外，放水槍在正殿正面(西側)有2組，北、東、南側各1組，共設置5組，但警衛這次並沒有在第一時間使用。

那霸市消防局和那霸警署指出，據了解，當時有3名警衛在場，上午2點34分火災發生時正殿警鈴大作，警衛跑去查看時，正殿內已冒濃煙。今年3月消防設備檢查時並沒有發現任何問題或異常。

日本被指定為國寶和重要文化財的建築物，據《消防法》和《文物保護法》的規定是必須採取防火對策的。首里城2000年被登記為世界文化遺產上，但因修復過的正殿等並非防火對策的對象。

首里城正殿等收費區2019年2月已從中央政府移交給縣政府管理，沖繩縣將2019年2月1日到2023年1月31日的期間交由沖繩美麗島財團管理。設施的所有權屬於中央政府，縣政府1年付給中央政府約2億日圓的國有財產使用費。

(中時電子報)