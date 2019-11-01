賴清德陪同高嘉瑜掃街。（趙雙傑攝）

賴清德首場站台行程將來到台北市，為初選時曾頂著大雨濕身力挺自己的「港湖女神」高嘉瑜站台掃街。（張薷攝）

前行院長賴清德輔選行程開跑，11月1日首場站台獻給在初選時力挺自己的台北市議員高嘉瑜，並開啟掃街輔選行程，2日更將合體總統蔡英文。針對蔡賴配，賴清德表示，幫她助選是民主的必然、也是我責任所在。

賴清德輔選列車啟動，是否為蔡賴配起手式或者成黨內最後定心丸，賴清德強調，我知道社會有這樣的看法，不管輔選或初選，當是基於我的責任，我幫她助選這是民主的必然也是我責任所在，我一直都在，不管是在台灣還是民進黨，一直都沒有離開，為了台灣的大局，除了我本人以外，我也要敬請所有父老鄉親大家一起站出來相挺台灣，讓蔡英文總統高票當選，民進黨立法委員席次過半。

對於是否會希望賴院長跟蔡總統這樣得黃金組合一起站台力挺，高嘉瑜表示，如果能夠有蔡總統加賴院長一起掃街，我相信對我來說是打了一劑強心針，當然很希望民進黨這兩大強棒，可以一起組成一個團隊，然後跟我們這些候選人一起，然後母雞帶小雞，團結一心的功能，也是民進黨最可貴的精神，團結全力衝刺2020。

賴清德首場站台行程將來到台北市，為初選時曾頂著大雨濕身力挺自己的「港湖女神」高嘉瑜站台掃街，賴清德強調，高嘉瑜非來自政治世家有長輩可以提攜，除了在問政勇敢對抗惡勢力，也解決內湖南港許多的問題。

賴清德表示，若高嘉瑜高票當選，第一是可以鼓勵很多年輕人，不管背景如何，你只要努力就可以成功，第二個，因為高嘉瑜在台北市議會表現是大家所肯定的，對地方非常嫻熟，她一定可以用國家資源，協助南港內互進一步的發展，第三個是民進黨要過半，這一席非常得重要，讓台灣持續壯大，持續推動國家建設，國會一定要過半。

(中時 )