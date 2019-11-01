網友臉書附圖。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民形象與草根作風，擁有大批基層支持者「韓粉」。卻也盛傳挺綠「1450」不斷滲透網路黑韓，讓韓粉人心惶惶。挺韓社團版主貼出一張擋下15315篇文發表、1166人與5個粉絲團加入的數據，直言到處都是1450，不整頓一下是不行的。

臉書社團「韓國瑜後援會」版主發文，寫道：「很多人想進卻不放，很多文想貼卻不放，你們當小編是有領月薪九萬嗎？因為太多1450，沒整頓一個段落是不會放人的……想要貼文不用審？先跟本阿北聊一下！本阿北又砍了50位1450，別哭哭喔……」附圖則是一張擋下15315篇文發表、1166人與5個粉絲團加入的數據圖。

文章一出，迴響熱烈。網友紛紛回應：「辛苦啦」、「加油」、「民進黨不倒，台灣不會好」、「寧缺毋濫」、「唯一支持韓國瑜」、「有你真好，真的不容易，身爲版主，非常能同理」、「那些1450真的很渣」、「我都幫妳檢舉那些留言不及格的人，請小編慢慢來！」

(中時電子報)