前行院長賴清德輔選行程開跑，11月1日首場站台獻給在初選時力挺自己的台北市議員高嘉瑜。賴清德先前曾經讚賞韓國瑜是「練武奇才」，不過如今韓國瑜言論引發爭議，還批總統蔡英文「白白胖胖」，接連脫序發言引發爭議。對於韓國瑜失言爭議，賴清德今日酸，「他現在還是奇才，我之前的『奇』是奇特，現在是奇怪，還是奇怪。」

民進黨籍蔡英文總統在民調支持度略有下降，雙方雖差距拉近，讓藍營支持者大感振奮。賴清德今受訪表示，每一個參加過選舉的人都知道票一定要開出來，確定當選所有努力沒有白費才可以鬆懈，開票之前每份力量都要凝聚每份心思都要持續加油。

北市議員高嘉瑜則擔憂，支持者的熱情不高，投票率低，高表示，這場選舉看起來小英是贏韓國瑜贏10到10幾個百分點，但問題我們的支持者認為說已經當選了，然後不出來投票，投票率只有6成或7成，其實對於我們民進黨選舉影響大。

高嘉瑜強調，韓粉非常熱情，無論發生什麼事天崩地裂，都會去投票，如果韓國瑜的支持者投票率高達9成，導致這選舉結果這勝負差距在誤差範圍之內，甚至未表態的支持者裡面，有很多是淺藍的支持者，在民調裡面不表態，在最後很有可能會出來投票給韓國瑜，在這種情況下，民進黨沒有樂觀的本錢，也絕對不能掉以輕心，還是要戰戰兢兢，用最壞的打算面對這場選舉。

(中時 )