高雄監獄日前傳出受刑人嘔吐昏迷、送醫不治案例。屍體相驗後，檢方認為死因不單純，1日上午傳喚2名獄方管理人員及4名受刑人，認為涉嫌重大、向地院聲請羈押禁見。高雄地院開庭，認定6名被告犯嫌重大，供詞避重就輕，之間又有上下管理控制關係，有事實足認有串供、湮滅證據之虞，均予羈押禁見，並不得閱報、收看電視。

據了解，該名受刑人因家暴案件入獄，在獄中疑似常與其他受刑人衝突，且有不符管教的狀況。日前又再度爆發肢體衝突，該名受刑人不知為何原因嘔吐昏迷，經送醫搶救仍回天乏術。

該名受刑人死亡後，獄方原本以病故為由、通知家屬處理，但檢方會同法醫相驗，發現該名受刑人並非因病死亡，身體疑似有外傷，有外力介入的可能，於是指揮警方前往高雄監獄搜索，查扣相關證物，並傳喚6名可疑人士偵訊。

檢方認為，6名獄中相關人員、供詞明顯有出入，且避重就輕，訊後當庭逮補，並向地院聲請羈押禁見。高雄地院開庭後，認定6人有串供、滅證之虞，均裁准收押禁見。

(中時 )