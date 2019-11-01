余天、李亞萍積極為女兒打氣。取自余天臉書

余天早上探望女兒及外孫。取自余天臉書

余天和李亞萍2女兒余苑綺（綺綺），日前才生下第2胎，卻被檢查出直腸癌復發第4期，目前正在進行化療。余天今早在臉書寫下一篇鼓勵女兒的話，還附上一段影片，令人動容。

余天寫道和綺綺的對話：「女兒妳堅強，我就放心」、女：「爸爸，你也要顧好自己的身體」。余天說，擔心女兒化療吃不下，這幾天跑行程空檔就往月子中心跑，好在老天保佑，綺綺雖然化療嘴破，還是很努力補充營養，讓我鬆了一口氣。

天下父母心，余天分享為人父心情，「女兒比我想像的還堅強，要我別擔心，還反過來給我加油，這鼓勵聽來心很酸，但我相信 我們會是彼此的力量。不管有多困難，爸爸媽媽一定會陪妳一起走，也謝謝妳給爸爸勇氣繼續努力，我們一起克服所有問題，誰都不能放棄，絕對要一起加油」，余天也希望大家「給你愛的人一個大大的擁抱」，喊話「綺綺加油、我要加油、弟弟也要加油」。

(中時 )