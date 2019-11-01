台北市的開車族與用路人下午千萬要注意了，下午1點起，力挺國民黨總統參選人韓國瑜的車隊，將在今天在台北市區進行造勢大遊行，由於遊行路線集中在台北市中心，時間又將與下班時間衝突，預計會對交通造成影響，警方上午緊急呼籲民眾盡量避開遊行路線，以免耽誤時間。
台北市警局上午特別公布交通管制措施和車隊遊行路線，請用路人注意以下路線。
車隊集合地點在新生南路二段【新生南路二段2號（不含）至28號（不含）】東側一線慢車道和新生南路二段【新生南路二段28號（不含）至32號（不含）】東側一線慢車道。
車隊遊行路線為從大安森林公園（新生南路）出發→信義路三、四、五段→松智路→松高路→松仁路→忠孝東路五、四段→復興南路一段→復興北路→民族東路→民族西路→重慶北路三、二、一段→忠孝西路一段→中華路一、二段→桂林路→西園路一段→艋舺大道→和平西路二段→羅斯福路二、三、四、五段→興隆路一、二、三、四段→木柵路二、一段→木柵路一段76巷→和興路集合後解散。
北市交通警察大隊強調，因遊行時間適逢周五下班交通尖峰時刻，屆時將視現場狀況進行階段性彈性交通管制，請用路人儘量避開行駛遊行路線，避免耽誤寶貴時間。
(中時電子報)
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