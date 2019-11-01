高雄巿議會1日巿政總質詢，民進黨議員不滿巿長韓國瑜請假，導致前一天發生藍、綠流血衝突，在議事廳放韓立牌，並集體綁黑布條「落跑巿長欺人太甚」靜坐抗議，綠營譴責國民黨是打人元凶，並播放影片還原衝突過程。

高雄巿議會民進黨團一早先聲奪人，聲援昨倒地撞頭疑有腦震盪的林宛蓉，並指國民黨議員是暴力元凶，綠議員表示，訴求很簡單，因為這會期要審的是韓巿長第1次依他政見編的預算書，難道銷假1小時來說明都不行嗎？

隨後市議員李柏毅在巿政總質詢時間表示，原本要跟韓巿長探討高雄的產業，結果韓不來，卻寧可到桃園拚選舉。對於前一天的議會流血衝突，他與其他同黨議員綁上寫有「落跑巿長欺人太甚」的黑布條，在議場靜坐抗議。

綠議員也播放衝突影片，點名藍軍粗暴打人。巿議員李喬如說，總預算不一定要今年審完，逢選舉年延到隔年1月加開臨時會再審也有慣例，尤其明年預算高達1400餘億，是縣巿合併以來最高，韓國瑜選完總統明年再審不行嗎？

(中時 )