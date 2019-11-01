國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、賴士葆1日舉行「政府圖利大企業，虧待窮學生」記者會，抨擊蔡政府為吸引台商回台投資而圖利大企業，銀行借款幾近免利息，卻未解決學生畢業後因低薪而學貸還不出來的問題，虧待窮學生，因此要求政府讓學貸免息。

國民黨總統參選人韓國瑜31日在桃園與民眾座談時也主張免學貸利息；他表示，政府花再多錢投資年輕人都值得，未來若他當選總統，將協助讓學貸款利息降低，甚至銀行不收利息，全由政府補貼

(中時 )