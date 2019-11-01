呼應韓國瑜 國民黨立院黨團籲學貸免息 11:102019/11/01 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、賴士葆1日舉行「政府圖利大企業，虧待窮學生」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委費鴻泰、曾銘宗、賴士葆1日舉行「政府圖利大企業，虧待窮學生」記者會，抨擊蔡政府為吸引台商回台投資而圖利大企業，銀行借款幾近免利息，卻未解決學生畢業後因低薪而學貸還不出來的問題，虧待窮學生，因此要求政府讓學貸免息。 國民黨總統參選人韓國瑜31日在桃園與民眾座談時也主張免學貸利息；他表示，政府花再多錢投資年輕人都值得，未來若他當選總統，將協助讓學貸款利息降低，甚至銀行不收利息，全由政府補貼 (中時 ) #學貸 #利息 #韓國瑜 #圖利 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 國民黨倒閣反救民進黨 04:102019/10/28 時論廣場 韓國瑜請假 綠委開記者會：胡謅了兩周 12:332019/10/28 政治 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 藍營立委許毓仁：蔡英文民調到頂 但韓國瑜... 00:012019/10/29 政治 胡幼偉：建立體系感 韓陣營尚缺關鍵二人 12:272019/10/29 政治 獨家）國民黨副主委李福軒力主吳敦義列不分區第1名 22:462019/10/29 政治 「黑韓教父」曝：韓表現出他「一定要當老大」的氣魄 11:172019/10/30 政治 下午開鍘 陳杰控吳敦義四大罪狀 14:322019/10/30 政治 遭國民黨開鍘 陳杰嗆吳敦義：笑你不敢開除王金平 16:142019/10/30 政治 韓國瑜甘泉寺參香：民進黨3年多來讓臺灣人過得好嗎？ 10:282019/11/01 政治 政治熱門新聞 倒戈？挺韓立委緊貼蘇貞昌 網友看完反讚：太聰明 - 政治 不忍了！台南深綠里長 「正式聲明」突襲退黨 - 政治 韓國瑜讓綠營焦慮了？港媒：民調曝玄機！ - 政治 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 韓民調上升 高嘉瑜：小英可能會輸！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。