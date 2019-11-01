李堉睿光著屁股坐在馬桶上。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

李堉睿在書桌前做出不雅動作。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

知名藝人李興文長子李堉睿28日晚間非法潛入新莊IKEA。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

知名藝人李興文長子李堉睿昨(31日)在Youtube發布一部「我在IKEA睡了一晚！」的影片，紀錄他在28日晚間非法潛入新莊IKEA，囂張的在店內閒晃，並一度全裸假裝洗澡、上大號，誇張行徑竟還全程直播，影片一上架後，業者立即報案，警方也將依妨害風化罪、侵入建築物罪偵辦。

據畫面顯示，李堉睿28日晚間7時許現身新莊IKEA，在接近打烊時刻，他便躲在1樓倉庫區，等待工作人員全數離去，隨後開始囂張遊走各展示區，期間甚至誤觸警鈴，造成鈴聲大響，保全來查看時，他更和保全玩起捉迷藏，眼見躲過追查，又在家具區任意試用，一度全裸作勢用蓮蓬頭洗澡、坐在馬桶上大號，更疑似坐在書桌前「打手槍」，誇張行徑還全程直播。

直到隔天上午8時許，店家準備開始營業，李堉睿竟還神色自若，自稱「要當第一個客人」，隨後便直接朝門口走去，店員見狀，以為他是走錯入口的客人，還熱心為他引導方向，他成功脫身後，竟還對著鏡頭得意的說「挑戰成功！我在IKEA睡了一個晚上！」

影片一PO上網，立刻引起大批網友撻伐，怒批「無聊當有趣？」、「不要降低台灣人的水準好嗎」，業者看到影片後，也立即向警方報案，警方也將通知李堉睿到案說明，並依刑法235妨害風化罪、306條侵入建築物案偵辦。

(中時 )