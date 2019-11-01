為讓役男請假更彈性，內政部昨天部務會報通過修正「替代役役男請假規則」，未來替代役男請14天婚假的期間，將從原1個月休畢放寬至3個月內休畢，方便役男辦理各項結婚事宜。原先事假8小時折算1日，也同步回歸24小時折算1天。
內政部表示，這次通過「替代役役男請假規則」第5條及第7條修正草案，主要是考量替代役役男服役期間結婚申請婚假，依原規定婚假14日須於1個月內請畢，為增進役男請假權益，這次將役男婚假請休期間，放寬自結婚登記之日起算3個月內請畢即可，讓役男請假及單位勤務派遣更具彈性。
內政部指出，這次也增修以「時數」計算方式核給役男事假，且一併刪除替代役役男事假累積8小時折算1日的規定，改以24小時折算一天，以更符合現行實務請假管理運作。
內政部強調，這次修法讓替代役役男請婚假更具彈性，也更符合實務管理運作。「替代役役男請假規則」修正草案將依法制作業程序，於近日發布施行。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。