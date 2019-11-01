才4年多的時間汽車里程數就增加了20萬。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

前職棒選手張志強2015年5月引退返鄉，在花蓮縣三民國小培育基層棒球人才，但家住台東泰源的他每天往返教學，才4年多的時間汽車里程數就增加了20萬，增加的每1公里都是象徵著他為台灣培育棒球人才的心。

從台東泰源開著車從玉長公路越過海岸山脈，路途約80多公里花費1.5小時來到花蓮縣三民國中，這是前職棒選手張志強每個禮拜要上班前的路徑，也讓他的愛車在短短4年的時間里程暴增20萬公里。

這麼多的里程究竟是怎麼開的呢？張志強說，老實說他也不知道，應該是從家中往返學校超過數百趟，開著車載球員全台到處征戰，才會有如此「輝煌戰果」，真該給愛車1張感謝狀，望著緩慢上升的里程數，唯一不變的是喜愛棒球的心。

張志強假日在家鄉泰源種有機稻作，和稻禾一起成長、一起向大地彎腰學習，還自創「棒球農夫」品牌，希望以微薄的力量協助部落族人行銷，守護一畝畝瀕臨被賣的農田。

「種田和打棒球一樣，要誠實、要堅持！」張志強對耕作的態度就跟打棒球一樣，要誠實、堅持有機栽種，每口白米都要對消費者負責。

張志強表示，目前農產品只在臉書上販售，想嘗「棒球農夫」白米可預購，品嘗東部好山好水滋潤的好吃米。

(中時 )