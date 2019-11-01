學甲慈濟宮為國家三級古蹟。（劉秀芬攝）

遊七股鹽山，認識鹽田文化。（台南市政府提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府為行銷台南虱目魚，由農業局帶領台南5大虱目魚產區北門、將軍、學甲、七股及安南跨區合作共同推出食漁教育體驗遊，11月10日前周周都有活動，好吃又好玩行程備受民眾好評，2日、3日將出發前往七股戲鹽、將軍串蚵殼、北門嘗虱目魚風味餐。

台南市政府表示，台南是虱目魚的故鄉，養殖面積、產量及產值皆為全台第一，大家所吃的虱目魚，每兩尾就有一尾是台南養殖的，每年9 ~ 11月間為盛產期，尤其台南市虱目魚多位於沿海地區，經鹹水養殖，使魚肉更加鮮甜、美味。

虱目魚英文名為milk fish (牛奶魚)，除因為魚體呈乳白色外，牠的豐富營養成分就跟牛奶營養成分有異曲同工之妙，所以稱為牛奶魚。虱目魚具有「高蛋白、高鈣、高膠原、低膽固醇、低熱量、低脂肪」6大特點，更是養生保健的好食材。

為推廣高營養價值又具鮮美滋味的虱目魚，市府整合台南5大虱目魚產區，推出「一起跟著SABA去旅行」9條跨區食漁教育體驗遊程，一推出報名秒殺，參加者從的台北、花蓮、嘉義、高雄各地而來。

食漁教育體驗遊程不但串聯5大虱目魚產區景點，包括四草綠色隧道、台江國家公園、七股鹽山、青鯤鯓扇形鹽田、學甲慈濟宮、七股龍山藝術巷、馬沙溝漁村3D彩繪，更帶遊客體驗串蚵殼、鹽滷豆花、魚丸DIY，參觀將軍漁港漁獲拍賣，大嗑虱目魚風味餐，讓遊客意猶未竟，直說物超所值，下次一定要再報名。

(中時 )