肥胖是一種慢性疾病，世界衛生組織統計，全球肥胖人口已達19億，未來30年，超重和相關疾病，恐導致人類預期壽命縮短3年。根據一項研究指出，一生中不同時期的體重變化與死亡率有關，尤其25-50歲之間突然變胖，將導致死亡風險大幅飆升。

華中科技大學研究團隊在《英國醫學雜誌》最新發表的研究指出，觀察受試者25歲到50歲的體重數據，有26.9%的人在這段時期加入肥胖行列，平均變胖28.2kg，成功瘦身的只有1.4%。

分析不同時期的體重變化與死亡率發現，25歲時的超重和肥胖與死亡風險呈正比增加，與正常體重的人相比，25歲後一直持續肥胖的總死亡風險增加了61%，心臟疾病死亡風險增加115%，其中，中青年時期(25-47歲)的影響更大，死亡風險增加72%，心臟疾病死亡風險更大幅飆升143%；中晚年(47歲以後)變為肥胖的人群，則沒有觀察到與死亡風險有顯著的關聯。

研究數據證明，中年發福最危險，而且肥胖持續的時間越長，死亡風險越高。研究團隊提醒，從青年步入中年這一段時期的體重控制，是預防中年發福的重要指標，對於防止因中年時期的體重增加導致提早死亡也非常重要。

成人肥胖標準可以身體質量指數（BMI）衡量，體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，若大於或等於24小於27 為過重，大於或等於27 即為肥胖。

(中時電子報)