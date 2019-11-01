66歲陳女士到醫院抽血時空腹血糖值已低到只有60mg／dl。（馮惠宜攝）

對糖友來說，低血糖比高血糖更有致命威脅！台中醫院新陳代謝科醫師林建良指出，臨床常發現病患因低血糖休克送醫；日前一名66歲、有10多年病史的陳女士，因自行調整藥物加上空腹超過10多小時來醫院抽血，未料返家途中卻等紅燈等到睡著，差點發生車禍。

陳女士目前用三種口服降血糖藥控制血糖，自己的糖化血色素大約在9％左右（正常應為7％），因血糖控制一直不夠好，平時規則追蹤，回想上月退休前工作壓力大，加上平時同事間愛團購美食或是一起訂飲料，她又難拒絕，飲食控制困難，結果血糖越來越高，體重也越重，每次回診看到控制數值沒有進步，覺得很沮喪，自己就會在多吃一些甜食後，又暗自加一些血糖藥物。

那天回診，抽血空腹血糖值只有60mg／dl（正常應90到130），加上前一夜就空腹，直到11點才抽血，等於空腹超過10小時，抽血完後已經感覺餓，她還開車返家，途中路經好幾個紅綠燈，等待時，陳女士覺得眼皮很重，很想睡覺，卻不以為意繼續開車，結果等紅燈等到睡著，被按喇叭才驚醒，最後硬撐著回到家，過程相當驚險。

林建良提醒糖尿病患，低血糖對糖友的威脅比高血糖更為急迫凶險，他呼籲，患者只要感覺餓、手抖以及冒冷汗，即已經是低血糖了，建議可補充15克糖，約等於是三顆方糖、一罐養樂多，或先吃顆糖提高血糖值，再趕快呼救或就醫；不要等到意識不清，恐發生危險。

林建良也特別提醒，有些降血糖藥物會刺激胰島素分泌，低血糖風險反而高，務必依照醫師指示按時服藥，千萬不可以任意調整藥物劑量，是非常危險的用藥行為。

(中時 )