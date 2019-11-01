你喝下去的水乾淨嗎？環保團體今（1）日舉行記者會，直指鄰近斷層帶及海邊的掩埋場地下水污染嚴重，目前南台灣地區大多抽取地下水做為自來水源，而高屏、雲林、台南、新竹、桃園、台東等縣市垃圾場地下水監測值的髒水，已超過飲用水源水質標準，污染非常嚴重，呼籲政府檢討缺失並訂定管理巡查機制。

彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧表示，依據環保署的2015至2019年間的資料，發現台南、高雄、新竹的掩埋場地下水污染最嚴重，尤其新竹市氨氮測出96.29846mg／L、台南氨氮測得44.28926mg／L、高雄大寮氨氮測到21.06mg／L，遠高於地下水監測標準值0.25mg／L，污染超嚴重。

台灣水資源保育聯盟陳椒華理事長表示，包括高雄旗山、內門、大寮、燕巢等垃圾掩埋場分別鄰近鼓山斷層、龍船斷層、鳳山斷層及深水斷層，旗山掩埋場也位於高屏溪自來水水質水量保護區，高屏溪是高雄的重要飲用水源，極可能遭到這些斷層帶的掩埋垃圾所污染；又台南六甲柳營垃圾場鄰近六甲斷層，草屯垃圾場鄰近隘寮斷層，這些斷層多事活動斷層或潛移斷層，垃圾場址地下水已污染，「氨氮」或「有機碳」已高於飲用水水源水質標準，政府應重視此嚴重問題，停止廢棄物掩埋場設置在斷層帶或鄰近斷層帶、嚴禁廢棄物亂丟於淺山，建立淺山及平地地下水背景值資料，停止設置「鳥嘴潭人工湖」。

(中時 )