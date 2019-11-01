為了鞏固台灣在國際上正式外交關係與非正式夥伴關係，美參眾兩院日前個別提出「台北法案」並先後獲通過，只待兩院通過共同協商版本，再經由美國總統簽署後即成為法律。不過，前總統馬英九表示，美國近年推動的涉台法案雖然都很友好，但缺實效。

據中央社報導，卸任後第7次出訪的馬英九，1日在英國牛津大學辯論社發表演說「十字路口的兩岸關係」（Cross-strait Relations at a Crossroad），強調必須透過九二共識改善與對岸關係，恢復兩岸互信。

政黨輪替後，和平繁榮的兩岸關係，突然轉變為冷和平，甚至轉變成演變成冷衝突，因為支持台獨的民主進步黨政府拒絕接受九二共識，北京認為這嚴重違反互信，因此終止所有與台北的通聯。

馬英九指出，他相信中華民國必須透過下列三點，讓台海重獲和平與穩定。首先，台灣必須透過接受「九二共識」、應對統一問題保持開放的選項，以及在台灣人民準備好的前提下，才展開統一的對話。

馬英九同時也提到自香港6月爆發反送中示威以來，台灣人民也更加謹慎，但就如許多中國大陸研究專家所建議，就長期策略來看，台灣應該不要讓北京與對岸人民覺得與台灣的終極統一絕對不會發生，否則他們的對台政策將會更加無法預測。

對於現場聽眾提問對於美方「台北法案」的看法，馬英九表示雖然有了「台北法案」、「台灣旅行法」，這些都很友好，但其實台美關係可以用FBI來描述，就是friendly but inconsequential（友好但缺實效）。

美參眾兩院先後提出各自的「台北法案」，其中要求美行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係與非正式夥伴關係，以行動支持台灣國際參與。目前參眾議員所提台北法案已各自在參眾議院通過，兩院將近一步協商共同版本，待其各自通過後再經由美國總統簽署，即成為法律。

(中時電子報)