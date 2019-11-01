【24Hour Challenge】Overnight inside IKEA! Alarm goes off!｜我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！｜馬克斯willdoit

資深藝人李興文長子李堉睿，非法夜宿IKEA，還全裸拍片上傳影音平台YouTube，涉嫌觸犯妨害風化、侵入建築物兩罪，遭警傳訊偵辦。這不是李堉睿第一次出包，去年他曾在IG秀出一整罐大麻惹議，李興文跳出來護兒，說他絕對沒有吸食，只是「愛現」。

李堉睿化身網紅《馬克斯willDoIt》，經營臉書、YouTube頻道，昨上傳一隻《我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！》影片，片子開頭他表示要挑戰在IKEA待24小時，接著可見到他在賣場打烊前躲在倉庫區，還飆粗口抱怨「他X，老子躲超久的，糙！」，確認沒人後闖進家具區，不但躺了每張床、踩上桌子，甚至全裸坐馬桶、假裝沖澡。

新北市警局新莊分局長林武宏今證實，已於昨日15時許接獲該賣場報案，全案依刑法235妨害風化罪、306條侵入建築物案受理，並通知當事人前來說明。

去年李堉睿曾在IG曬出一整瓶大麻，更稱自己在作業時，都把這些當成營養劑；事後李興文澄清，瓶子裡不是真的大麻，兒子也沒真的吸食，他單純想要測試大家反應，只是愛現，想引起大人注意。

李興文過去因演出《報告班長》系列電影，正直形象深植人心，還自豪對兒子也採軍事化教育，在嚴格管教下沒長歪，不過李堉睿接二連三出包，也讓李興文自豪的軍事化教育破功。

網友就在李堉睿影片下留言狂酸：「事實證明 ，嚴父也會出這款兒子」、「果然星二代就是在不愁吃穿的生活長大 無法無天 無聊當有趣 生活無壓力…道德低俗 父母不知道怎教」、「虧你爸整天說多會教孩子，怎麼會教出這麼脫序的？好丟臉哦 你爸的臉此時應該很腫，有一個鬧事不懂事的兒子整天扯後腳....」、「都25歲了還是屁孩一個」、「你問看看你老爸現在有你這兒子有沒有很驕傲！若回答...很驕傲！那麼你就能繼續拍隨性脫光洗澡，隨性到處脫褲大便的影片了！」

李興文長子李堉睿(左一)去年底惹出大麻風波。(圖／本報系資料照)

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(中時電子報)