擁有魔鬼身材的「蛇姬」林采緹，日前坦言已和老公胡睿兒分居，並以照顧小孩為重，仍不改她性感女神的風采。昨（31）日林采緹上節目《麻辣天后傳》表示，「我覺得在這段婚姻真的不開心」，並坦言和胡睿兒早已半年沒有發生關係。

31日林采緹參加中天《麻辣天后傳》的錄影，她在節目中透露和老公胡睿兒的感情關係，坦言這段感情受傷很重。（摘自林采緹IG）

據《鏡周刊》報導，31日林采緹參加中天《麻辣天后傳》的錄影，她在節目中透露和老公胡睿兒的感情關係。因為先前胡睿兒鬧出夜店撿屍事件，對林采緹造成很重大傷害，時隔一年才對外坦言感受。對於和老公分居，林采緹表示，「想了很久才做出這個決定」。

因為已經為人母親，林采緹認為不能像以前一樣，只是談談戀愛而已。對於老公給帶來的影響，她坦言「我覺得在這段婚姻真的不開心，所以才想要這麼做（分居），我以前很愛他，因為很愛他所以打擊很大。」

胡睿兒的不良行為已深深造成林心裡重大陰影，她認為現在彼此的關係「有一點回不去」。而被問到夫妻間還有沒有親密互動，林采緹大方承認「生完小孩子有，但近半年沒有，已忘記上一次是何時，他（胡睿兒）有想要，但被我拒絕。」

現在林采緹以事業為重，小孩輪流照顧但已沒有和胡睿兒互動。在個人社群平台上常看見她與姊妹開新出遊的美照，不忘繼續給粉絲福利，讓他們大飽眼福。

現在林采緹以事業為重，日前上傳一段工作側拍，西裝外套裡面炸出白色雪乳，疑似沒有穿內衣。（摘自林采緹IG）

(中時電子報)