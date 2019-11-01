太陽花學運期間的「324佔領行政院」，法院判賠北市警需賠償111萬1570元，新北市議員唐慧琳1日總質詢時詢問新北市長侯友宜意見，侯再次強調「政治不要干預司法」，議長蔣根煌也在主席台忍不住說「法院是民進黨開的」。

侯友宜說，他是一個基層員警出身，他要捍衛警察嚴正執法，他說，警察面對聚眾，就是三個原則，必須保障合法、取締非法並防制暴力。

侯友宜說，誰破壞公物就抓，暴力就抓，違法就法辦，他說，警方第一線執法是司法第一道防線，政治不要干預司法，他更強調，新北市絕對不能有軟弱的警察，該抓就抓。

侯友宜回答質詢時，擔任主席的議長蔣根煌也忍不住嗆「法院是民進黨開的」，讓不少在場人員笑了出來，侯友宜也笑了出來，並回頭看了一下議長。

議員林金結也說，大陽花佔領立法院政府不作為，說是立院自治，衝到行政院後動用警察權，卻被要求國賠，反觀香港反送中事件，警方動用催淚瓦斯布袋彈與實彈，台灣警察用的是警棍，執法過程相對有包容心，如此結果，讓基層相當灰心。

警察出身的議員林國春也說，在此事件中，看到很多官員相當「噁心」，警察以前都是打不還手、罵不還口，這種國賠案可以成立，是否代表警察未來可以消極不作為？台北可以這樣，其他縣市是否也比照辦理？

林國春說，傷害已經造成，他也將發起募款保護基層警察同仁。

(中時 )