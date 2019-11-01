50歲遊民柯盈吉，今年3月間在台北市環河南路「柳鄉區民活動中心」，發現他常用來休息睡覺的樓梯間，被流浪到該處的52歲陳姓街友用來休息，竟認為「地盤」被占用，要陳離開遭拒，雙方口角後，柯不滿陳出拳打他，憤而拿折疊刀刺死陳。台北地方法院今(1)日依殺人罪判柯男有期徒刑18年6月，褫奪公權9年。可上訴。

今年3月16日早上9時許，柯盈吉到柳鄉區民活動中心，參加慈善團體舉辦的關懷弱勢活動，發現陳姓街友在他常用的3樓樓梯間休息，他不滿「地盤」被占用，要陳離去，但陳認為「先來先贏」，不願離去，2人一言不合，起口角衝突。陳先出拳毆打柯，柯一氣之下拿出折疊刀猛刺陳多刀，陳男倒臥血泊，送醫不治。

柯男闖禍後馬上騎腳踏車逃跑，躲藏在新北市板橋區江子翠一帶，隔天下午落網。案經台北地院審理後，合議庭認為他只因細故就動刀殺人，惡性不輕，依殺人罪重判18年6月徒刑。

(中時 )