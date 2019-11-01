韓國瑜說要追分趕秒，帶領台灣振興。(邱立雅攝)

韓國瑜離開甘泉寺後趕赴楊梅參加後援會成立大會，立委吳志揚致詞時戲稱韓國「瑜」加吳志「揚」就是「鮮」(註：魚加羊)，韓國瑜也忍不住開懷大笑。

韓國瑜說，台灣是美好的地方，殘忍的二次大戰，美軍未對台灣造成傷害，有一對法國夫妻，14年環遊世界，從基隆到屏東，對台灣人的印象是很怕人家肚子餓，第二是一路都是善良的人微笑打招呼，告訴全世界的人台灣人就是善良，這就是台灣價值，我們自己本身也互相深愛，追求台灣價值是一生努力目標，這趟土地傾聽之旅，接觸到太多人，日子過得太苦、太窮都沒關係，但為了下一代都可以，現在最大的問題是看不到未來，深深感受到必須改革，國泰民安風調雨順是有學問的，就是天助自助，我們要自立自強天助人助，要自己努力。

他說，我的失望是，這3年半台灣人民給民進黨這麼好機會，用政績獲得民眾支持，結果往相反的方向走，貪汙腐敗派系分贓政策錯誤，滿嘴硬凹，最可怕遠離民心。為什麼執政團隊帶給台灣這麼大的辛苦失望？我實在想不透，民進黨口口聲聲清廉勤政愛鄉土，除了政治之外的359行卻都在哀號，人民看不到光明的希望，國民黨受過傷，遠離過民意，受過懲罰，如果2020年1月11鄉親願意再給我們一次機會，我們一會苦民所苦，衝刺經濟，帶來快樂希望，加大密度培養下一代台灣年輕人。

當人民願意再給我們機會，我們會緊緊把握，我只有一個心願，追分趕秒把台灣振興起來，建設台灣，把這段時間貧窮黑暗混亂丟垃圾桶，開大門走大路。環繞台灣所有的國家都快速進步，菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨全部快速進步，我們一刻都不能浪費，民眾要用神聖選票決定台灣未來，要走向安全拋棄危險。

(中時 )