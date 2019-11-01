原效力西武獅的強打秋山翔吾今年剛申請海外自由球員，宣告想挑戰大聯盟，入選今年12強日本隊後有機會大展身手，未料正式比賽還沒開打，在與加拿大的熱身賽遭觸身球擊中右腳趾，傳出疑似骨折，最嚴重可能辭退12強賽。

今年31歲的秋山翔吾取得海外自由球員資格，宣布有意挑戰大聯盟，因為無須透過入札制度與大聯盟球團簽約，因此12強賽事正是不少球團的觀察重點。日前大聯盟官網就報導日本最值得大聯盟注意的三位選手，包含秋山翔吾、筒香嘉智、菊池涼介，秋山早就是重點觀察名單，如今卻傳出噩耗。

根據《日刊體育》報導，秋山在對加拿大熱身賽中，遭134公里的曲球砸到右腳趾附近，不過當下並沒有換下場，仍在場上跑壘，直到5局才退場送醫檢查。隨後總教練稻葉篤紀在休息室展開長達30分鐘的緊急會議，因為檢查結果有骨折的可能性，嚴重可能被迫退隊。

秋山是日本隊重要戰力，也是陣中國際賽經驗豐富的選手，如今在宣布挑戰最高殿堂時受傷，不僅對日本隊是重傷害，對他個人來說也可能錯失向美國證明自己的機會。

(中時電子報)