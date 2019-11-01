🔥 @nunnbetter_ getting it done on both ends of the floor! pic.twitter.com/RRK1XYmwUu — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 1, 2019

熱火這下子真的撿到寶了！熱火菜鳥後衛努恩1日投15中10，含三分球投6中4，貢獻全場最高28分，幫助熱火作客以106比97射落老鷹，他在職業生涯前5戰總共攻下112分，打破所有落選球員生涯前5戰得分的NBA最高紀錄。

這項紀錄原本保持者，是1969-70年球季太陽隊康尼霍金斯的105分，沒想到相隔50年之後，總算被努恩打破，他也成為自從2007-08年球季杜蘭特之後，首位能在生涯前5戰得分破百球員，更成功超越連26屆狀元生涯前5戰總分。

出身奧克蘭大學的努恩，去年選秀會並未獲得任何球隊青睞，隨後跟熱火簽下3年300萬美元的新秀合約，上季都在發展聯盟打球，沒想到如今獲得熱火重用，更打出傲人身手，「我仍然感覺有點超乎現實，但我所需要的就是機會。」

熱火不僅這名菜鳥表現出色，今年第13順位選來的希洛，也在先前替補攻下29分，創下熱火隊史菜鳥替補單場最高得分紀錄，有了兩名超強菜鳥，吉米巴特勒也樂於改當傳球者，儘管他在1日只拿5分，卻有11助攻、9籃板及6抄截。

「告訴大家實話，我們今晚打得就是會贏的籃球，」先前因為女兒出生缺賽3場的吉米巴特勒表示，「我並非來到熱火是想每場都拿50分或是其他的，假如我們贏球，那麼一切都沒問題。」

(中時電子報)