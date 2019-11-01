美國總統川普今天提名備受敬重的外交政策資深人員、美國對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）擔任下一位副國務卿。

美國官員表示，畢根會維持他對北韓的外交責任。畢根將取代蘇利文（John Sullivan）擔任國務院第2號人物，他的副國務卿人事案尚待聯邦參議院批准。蘇利文則獲提名擔任駐俄羅斯大使。

畢根的提名受到廣泛支持，資深的現任及前任美國外交官認為，如果國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）選擇請辭競選明年的堪薩斯州聯邦參議員，屆時畢根可能擔任代理國務卿。

新聞報導說，前共和黨籍聯邦眾議員蓬佩奧正在考慮競選參議員。他拒絕排除任何可能，並說只要川普希望他留任，他就會繼續擔任目前的職務。

56歲的畢根先前負責與北韓的非核化工作層級談判，但在川普與北韓領導人金正恩2月在河內的二次峰會破局後，兩國磋商便陷入停滯。

儘管與北韓的談判缺乏進展，畢根仍是位德高望重的外交官。他主要是俄羅斯專家，且數十年的工作經歷包括擔任國會職員，並在前美國總統小布希（George W. Bush）治下擔任白宮外交政策幕僚。去年接任美國對北韓特別代表前，他則是福特汽車（Ford Motor）高層。

(中央社)