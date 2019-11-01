「學姐」北市府副發言人黃瀞瑩疑遭性騷擾，台北市長柯文哲1日被問及有到性騷擾程度嗎？他表示，工作上有磨擦，那一回事，隔離就好了，「要無限上綱......，我覺得有時候......」，既然議會要求調查，就交給SOP去處理，如果真的有構成性騷擾，該怎麼做就怎麼做。

據了解，劉嘉仁在1個月前以公事為由，密集和黃瀞瑩接觸，不但多次傳訊息騷擾，甚至以公事為由把黃叫進辦公室，關起門來讓2人獨處，黃一度不安驚呼：「為何要關門！」，劉昨強烈否認性騷擾，指談話完全是工作上的事，當時只是把門帶上，談完話很快離開顧問室。

柯文哲今表示，議員要求北市勞動局調查，他指定副市長黃珊珊當召集人，讓勞動局、人事處按正常程序處理。

當媒體詢問有到性騷層級？柯文哲一時語塞，他說，老實講喔，工作上有磨擦，那一回事，隔離就好了，「要無限上綱......，我覺得有時候......」，既然要求調查就交給SOP去處理，照正常程序處理。

外傳劉嘉仁過去也曾發生類似情形，柯文哲對此回應，他不曉得，以前是聯合醫院總院長黃勝堅的特助，最近才來。

若調查結果構成性騷擾，劉嘉仁是否該請辭？柯文哲強調，按調查結果，如果有就要處理，到時候再講，不要預設立場，1個月內調查出來該怎麼做就怎麼做。柯文哲還說，聽一聽應該是工作上有磨擦，職務上隔離就好。

(中時 )