善糖國小學童1日到溪美派出所校外教學，代理所長梁聰識則（左二）親自接待。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台南善糖國小校外教學為了讓學童能深入了解社區，規畫一系列的社區探索活動，特別前往台南市警察局善化分局溪美派出所參訪，派出所的「警衛犬」妞妞擔任接待大使，還會上前討摸摸，可愛的模樣讓小朋友搶著合照。

善糖國小1日安排30位小朋友參觀溪美派出所，小朋友親眼看到手槍、手銬等，相當興奮，代理所長梁聰識則親自接待這群小嬌客，還示範槍枝等警用裝備的使用方法，英勇的形象讓小朋友鼓掌叫好。

除此之外，溪美派出所的警衛犬妞妞穿上特別訂做的值勤「警犬」制服迎接小朋友，妞妞是派出所2017年認養，擁有亮麗的虎斑皮毛，個性很溫和，很少亂吠叫，也能和陌生人打成一片，是非常有禮貌的乖狗狗，在派出所內跟著員警們一起值勤守護駐地安全。

妞妞大部分時間鎮守在派出所前守望，一發現有陌生人或車輛靠近，還會狂吠提醒員警。校外教學當天，妞妞穿上警犬制服，顯得威風八面，果真吸引參訪的小朋友搶著合照。妞妞還會自己上前討摸，樣子不僅可愛，也融化在場每位小朋友的心。

妞妞經常在社區裡走動，和民眾互動良好，猶如親善大使，對警所的形象也有加分作用，更是派出所與社區間敦親睦鄰的好幫手。

(中時 )