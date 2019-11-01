警方抽絲剝繭，熱心協助日女找到遺失手機的公車。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

日女開心尋回手機、及時趕上班機，讚嘆警方做功德熱心。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

九份為日本客最愛旅遊地區，來臺自由行的高野小姐，日前準備在瑞芳轉乘火車，這才發現手機遺失在公車上，求助警方時緊張加上語言不通，不禁潸然淚下，警方得知班機隔日起飛，當晚下班後熱心到新店客運總站找回手機，再送回下榻旅館，讓日女驚嘆。

瑞芳警方表示，29日下午，來自日本的高野小姐與朋友匆忙趕到瑞芳派出所報案，表示手機遺失在公車上，手機內除了有多日旅遊照片以及最重要的電子機票等訊息，女警謝采惟、郭洧愷使用翻譯軟體及簡單英語先安撫日女情緒。

高野小姐說與友人來臺自助行，先前往九份遊玩後搭乘公車下山，準備搭火車時，這才發現手機不見了，但因公車種類繁多，也不清楚搭乘哪班公車。警方抽絲剝繭，分析往來公車，研判日女應是搭乘到臺北客運從九份往西門町的公車。

警方聯繫新店客運司機協助在椅縫中找到手機，但該公車已開回總站停放，無法立即送回，得知高野女子在隔日就要搭機返日，加上夜裡大雨滂沱、人生地不熟，雖然已逾下班休息時間，謝采惟、郭洧愷二話不說，奮勇奔波百里載兩人取手機。

警方先將日客載送至新店總站取回手機，並協助送回萬華下榻旅館處，再返回瑞芳下班結束勤務，高野小姐感動不已，相當不好意思讓員警犧牲休息時間，過程中不斷鞠躬致謝，讓這段旅程終畫下完美句點。警方也將擇期表揚兩人因公忘私舉動。

(中時 )