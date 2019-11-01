美元一直是全球主要儲備貨幣，但地位正受到威脅。能源安全智庫全球安全分析研究所(Analysis of Global Security)聯合主任柯林(Anne Korin)警告，包括大陸、俄羅斯、歐盟都有「去美元化」的意圖，因為「不少強權國家」正試圖起身對抗其重要性。
柯林說：「我們不知道接下來會發生什麼，但是我們確實知道的是當前局勢恐怕無法永久持續。」「越來越多國家加入這個陣營，而且它們都是強權國家。」
美元向來被視為全球最安全的投資之一，根據經驗在經濟或政治動盪時期會升值。大陸、俄羅斯、歐盟之所以想拒絕使用美元，原因之一在於希望擺脫美國的干預，因為一旦使用美元，或通過美國銀行結算交易時，幾乎接受美國管轄。
雖然目前90%的石油都是以美元交易，但大陸試圖讓人民幣的使用國際化。這些舉措包括導入以人民幣計價的原油期貨，大陸據傳準備以本國貨幣而非美元來支付進口原油。
文章來源：美元霸主地位不再？任正非揭關鍵
(中時電子報)
#大陸
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