五股區觀音坑溪右岸因缺乏護欄，民眾行走時相當危險。（集賢里長陳文賓提供／吳亮賢新北傳真）

五股區集賢里由於缺乏公園，里民經常來到觀音坑溪堤岸散步，但位於天乙橋頭旁的右岸一帶，因缺乏護欄保護，造成民眾散步時不慎跌落河床，市議員陳明義日前會勘後，要求水利局盡速加裝護欄及路燈，目前已進入規劃階段，最快明年初開始動工。

觀音坑溪天乙橋頭一帶，每日清晨、黃昏可見許多長者來堤岸散步，但相較左岸步道規畫完整，右岸卻無護欄且雜草叢生，過去就曾有2、3名長者行經時，不慎摔下河床受傷。

集賢里長陳文賓指出，由於里內沒有公園，堤岸成了里民的散步熱點，加上堤岸兩側又分別有活動中心及土地公廟，民眾經常藉由堤岸往返，但多年來右岸始終缺少護欄，成為「一條溪、兩岸情」的奇景。

陳文賓表示，過去曾請志工修剪右岸的樹叢，但卻讓更多民眾行走右岸，險象環生，為避免民眾不慎跌落，現在只能任憑右岸雜草叢生，希望藉此制止民眾行走。

陳明義服務處日前到場會勘後，要求水利局2周內提出改善規劃，在右岸加裝護欄及路燈，陳明義服務處表示，待右岸工程完成後，將可連結兩側堤岸，形成美觀、安全的環狀步道。

水利局回應，經評估後，當地確有加裝護欄的需求，將比照左岸進行改善，目前已進入規劃階段，最快今年底設計完成，明年初開始動工。

(中時 )